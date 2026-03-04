Oltre la vittimizzazione | a Parma la presentazione del libro L’autodifesa delle donne Pratiche diritto immaginari nella storia

Sabato 7 marzo alle 17 presso la Casa delle donne di Parma si terrà la presentazione del libro intitolato L’autodifesa delle donne. L’evento si svolge in via Melloni 1 e riguarda la presentazione di un volume che affronta pratiche, diritto e immaginari legati alla difesa femminile nella storia. La manifestazione è rivolta a un pubblico interessato a questi temi.

Sabato 7 marzo, alle ore 17 presso la Casa delle donne (via Melloni 1, Parma), si terrà la presentazione del volume L'autodifesa delle donne. Pratiche, diritto, immaginari nella storia (Viella, 2024), a cura delle storiche Laura Schettini e Simona Feci. L'incontro intende scardinare la narrazione tradizionale che considera le donne esclusivamente soggetti passivi o "vittime naturali" della violenza maschile. Attraverso una prospettiva storica inedita, infatti, il libro raccoglie saggi che spaziano dall'età moderna ai giorni nostri, documentando come le donne abbiano sempre reagito, pianificato e messo in atto forme di resistenza e autodifesa.