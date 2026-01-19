Gerard Pique si propone di innovare diverse discipline sportive, anche quelle con regole secolari. Attraverso le sue proposte, mira a modernizzare e rendere più dinamiche sport tradizionali come il basket e il tennis, introducendo nuove idee e modifiche che possano migliorare l’esperienza dei giocatori e degli spettatori. Un approccio che riflette la volontà di rinnovare anche le strutture più consolidate, senza rinunciare alla tradizione.

“Si può rivoluzionare qualunque disciplina e intervenire sulle regole più antiche, direi medievali”: Gerard Pique vuole cambiare tutto. Probabilmente trascinato dal momento che sta vivendo la sua Kings League, con un Mondiale da record in Brasile, l’ex difensore del Barcellona – ideatore del torneo calcistico che oggi appassiona tantissimi giovani – vuole adesso riformare diverse discipline. A partire dal tennis, sport in cui Pique è già entrato con la Coppa Davis (organizzata fino al 2023): il nuovo format è stato però un fallimento e ora si sta cercando di tornare indietro. L’ex difensore ha già proposto pure altri cambiamenti, come eliminare la seconda di servizio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Si può rivoluzionare qualunque disciplina, penso ai tiri da 10 nel basket e a una Kings League nel tennis”: le nuove idee di Pique

Sabalenka sfida le nuove regole del tennis: “Una cosa folle. Sono pronta a farmi punire nel 2026”

Aryna Sabalenka esprime le sue preoccupazioni riguardo all'intenso calendario del tennis femminile, che ha portato a un aumento dei tornei obbligatori. La giocatrice definisce questa situazione “una cosa folle” e si dice pronta ad affrontare eventuali conseguenze nel 2026. La sua posizione mette in luce le sfide di un calendario sempre più fitto e le implicazioni per il benessere degli atleti.

Marchisio spiega il successo anche in Italia dell’innovativo torneo "Un fenomeno trasversale che guarda nel futuro: il tempo effettivo e il rientro in campo li porterei subito anche nel calcio tradizionale». "Kings League. Show da cui imparare. Ed è solo all’inizio»

Marchisio analizza il crescente interesse in Italia per la Kings League, un innovativo torneo che coniuga spettacolo e tecnologia. Un fenomeno che si rivolge al futuro, introducendo elementi come il tempo effettivo e il rientro in campo. Questo show ha già attirato campioni, ex stelle e figure di rilievo del calcio, offrendo spunti interessanti anche per il calcio tradizionale, e rappresenta solo l’inizio di un nuovo modo di vivere il calcio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Stiamo vivendo una rivoluzione invisibile e più profonda di qualunque altra, che non si misura in fabbriche o tonnellate d’acciaio, ma in algoritmi, dati... - facebook.com facebook