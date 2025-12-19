Isola d' Elba allerta maltempo | le strade invase dall' acqua a Portoferraio

L'Isola d'Elba si trova in allerta gialla a causa di intense precipitazioni e maltempo. Le strade di Portoferraio e degli altri comuni sono state invase dall'acqua, provocando allagamenti e criticità. I sindaci hanno adottato misure di sicurezza per fronteggiare le emergenze, mentre la popolazione si prepara ad affrontare le conseguenze di questo evento meteorologico. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

(LaPresse) All’ Isola d’Elba è allerta gialla per il maltempo, per rischio frane e allagamenti. Nei vari comuni dell’isola si sono verificate varie criticità, strade chiuse e allagamenti hanno costretto i sindaci a prendere provvedimenti. In queste immagini che circolano sui social, si vede la situazione complicata di Portoferraio, con le strade totalmente allagate tanto da sommergere vino alla vita una persona del luogo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

