Mateta Juve spunta il francese del Palace per l’attacco del futuro! Scout bianconeri l’hanno già visionato a Londra | costo e dettagli

La Juventus valuta l'acquisto di Mateta dal Crystal Palace per rafforzare l’attacco nel 2026. I scout bianconeri hanno già osservato l’attaccante francese a Londra, considerando il suo contratto in scadenza come un’opportunità di mercato a basso costo. Questa operazione potrebbe rappresentare un’opzione strategica per il futuro della squadra, con dettagli sul costo e le modalità di trasferimento ancora da definire.

Mateta Juve: il ds ha individuato nell’attaccante francese il rinforzo ideale per l’estate 2026, operazione low cost grazie al contratto in scadenza. Il lavoro degli uomini mercato della Juventus non conosce soste, con lo sguardo già rivolto alle strategie per la stagione 20262027. La dirigenza bianconera ha individuato una priorità assoluta: trovare un sostituto all’altezza di Dusan Vlahovic, il cui futuro a Torino appare sempre più in bilico in vista della prossima estate. Il nuovo direttore sportivo Claudio Ottolini si è mosso con decisione e ha cerchiato in rosso il nome di Jean-Philippe Mateta, possente centravanti attualmente in forza al Crystal Palace. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mateta Juve, spunta il francese del Palace per l’attacco del futuro! Scout bianconeri l’hanno già visionato a Londra: costo e dettagli Leggi anche: Boyomo Juve, i bianconeri hanno individuato il difensore del futuro: dal costo alla possibile concorrenza, tutti i dettagli Leggi anche: Belghali Juventus, spunta questa nuova idea come possibile rinforzo per la fascia destra: scout bianconeri già in azione al Bentegodi! I dettagli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Juventus, spunta Mateta per il dopo-Vlahovic: scout a Londra, il prezzo - La Juventus si guarda intorno in questo mercato di gennaio, ma pensa anche al futuro ed ai possibili innesti per l'estate. tuttomercatoweb.com

Dalle banlieue ai Vengaboys: perché Jean-Philippe Mateta è stato convocato da Deschamps a 28 anni - La prima cosa che JP, così lo chiamano amici e compagni di squadra, ha dovuto conquistare è la possibilità di giocare a calcio. gazzetta.it

(TS) "La Juventus ha visionato più volte dal vivo la punta Mateta del Crystal Palace " https://ow.ly/KAQs50XUOmp - facebook.com facebook

(TS) "La Juventus ha visionato più volte dal vivo la punta Mateta del Crystal Palace " ow.ly/Hbf650XUOmo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.