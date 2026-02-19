Kayode rimessa laterale per scoprire il sesso del figlio!

Michael Kayode ha attirato l’attenzione durante una partita di Premier League grazie alle sue rimesse laterali lunghe e precise. L’ex difensore della Fiorentina ha deciso di scoprire il sesso del suo bambino con un metodo originale, coinvolgendo i tifosi del Brentford. Durante un’azione, ha lanciato la palla con forza, attirando l’attenzione di tutti. La sua scelta ha fatto parlare sui social, creando curiosità tra i supporter. La scena si è conclusa con un sorriso, mentre la partita continuava.

Michael Kayode, ex difensore della Fiorentina, è diventato celebre in Premier League grazie alle rimesse laterali lunghissime che il Brentford sfrutta per rendersi pericoloso in fase offensiva. Adesso l'esterno italiano aspetta un figlio e, per scoprirne il sesso, ha optato per. un'insolita soluzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kayode, rimessa laterale per... scoprire il sesso del figlio! Da Miranda al caso Aldair a Borgonovo, non sempre la rimessa laterale è innocuaLa rimessa laterale può creare più problemi di quanto sembri. Leggi anche: Diletta Leotta, svelato il sesso del secondo figlio con Loris Karius Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Andrews, allenatore Kayode: Ecco cosa direi a Gattuso su Michael; Andrews: Kayode sta crescendo in maniera incredibile e ha sempre il sorriso. E' un piacere lavorare con lui. A Gattuso dico...; Kayode ferma l'Arsenal: decisivo il suo assist da rimessa laterale; VIDEO - Kayode l'ha rifatto: altro assist da rimessa laterale e il suo Brentford ferma l'Arsenal dei sogni. Kayode ferma l'Arsenal: decisivo il suo assist da rimessa lateraleAncora Kayode determinante in Premier League con il Brentford. Il terzino ex Fiorentina si è reso protagonista nel pareggio contro l'Arsenal, che ha interrotto la cavalcata verso il ... firenzeviola.it La Sampdoria studia le soluzioni da rimessa laterale: Gregucci si ispira alla PremierA Bogliasco si lavora sulla rimessa laterale come su una vera palla inattiva. Nell’ultima parte dell’allenamento al Mugnaini, lo staff blucerchiato. tuttomercatoweb.com Sogno una rimessa laterale di Kayode che va a finire là dietro nel bar x.com Non per girare il coltello nella piaga, ma ve lo dobbiamo dire... Kayode l'ha rifatto Assist da rimessa laterale e un posto in Premier sempre più da star facebook