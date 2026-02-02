Juventus Spalletti Icardi? Non lo vogliamo

Dopo la vittoria per 4-1 contro il Parma, Luciano Spalletti chiarisce la posizione della Juventus su Mauro Icardi. Il tecnico toscano si è detto deciso: “Non lo vogliamo”. Le voci di un possibile interesse per l’attaccante argentino del Galatasaray vengono così smentite, lasciando intendere che al momento non ci sono possibilità di un ritorno di Icardi in Italia. Spalletti ha parlato davanti alle telecamere di DAZN, confermando che la Juventus non sta considerando l’arrivo del centravanti.

