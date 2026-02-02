Juventus Spalletti Icardi? Non lo vogliamo
Dopo la vittoria per 4-1 contro il Parma, Luciano Spalletti chiarisce la posizione della Juventus su Mauro Icardi. Il tecnico toscano si è detto deciso: “Non lo vogliamo”. Le voci di un possibile interesse per l’attaccante argentino del Galatasaray vengono così smentite, lasciando intendere che al momento non ci sono possibilità di un ritorno di Icardi in Italia. Spalletti ha parlato davanti alle telecamere di DAZN, confermando che la Juventus non sta considerando l’arrivo del centravanti.
Luciano Spalletti ha parlato della trattativa per Mauro Icardi nel post partita della vittoria per 4-1 a Parma La posizione di Spalletti su Icardi Ai microfoni di DAZN Luciano Spalletti ha parlato della trattativa per il centravanti argentini Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray già allenato da Spalletti ai tempi dell’Inter. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Juventus Icardi
Juve, Spalletti nel post gara: «Non vogliamo Icardi ma un calciatore con determinate caratteristiche: se non lo troviamo stiamo così»
Luciano Spalletti, al termine della partita tra Parma e Juventus, ha spiegato che non vogliono Icardi ma un calciatore con caratteristiche specifiche.
Ora è chiaro perché Spalletti ha elogiato l’ex nemico Icardi: lo vuole alla Juventus (lo dice Di Marzio)
La Juventus si muove per Icardi.
BLUFF O VERITÀ Noi a Icardi non lo Vogliamo alla Juventus
Ultime notizie su Juventus Icardi
Argomenti discussi: Parma-Juventus, Spalletti: Icardi? No, la vera possibilità è Kolo Muani; La Juventus ci prova per Icardi: ritroverebbe Spalletti, che all’Inter lo mise fuori rosa (e gli tolse…; Spalletti fa chiarezza su Icardi alla Juve e non risparmia Wanda Nara: Goleador fantastico ma...; Spalletti: Icardi? Ragazzo squisito e gran goleador, ma non lo vogliamo.
Juventus, Spalletti su Icardi: All'Inter mi aiutò, ma portava in spogliatoio cose extra-campoMauro Icardi è stata una suggestione durata qualche ora per la Juventus. Il tempo che Luciano Spalletti ne tessesse le lodi e radiomercato ha cominicato. tuttomercatoweb.com
Juve, stop a Icardi: il Galatasaray spara altoL'ex attaccante dell'Inter è stato accostato ai bianconeri, ma i turchi vogliono tanti soldi. Resiste la pista per Kolo Muani ... corrieredellosport.it
L’ex capitano dell’Inter alla Juventus Spalletti chiarisce le intenzioni del club: “Noi non si vuole Icardi! Se non troveremo un attaccante c’è McKennie”. Siete d’accordo - facebook.com facebook
#Spalletti: “La #Juventus può diventare fortissima. #Kalulu sta diventando totale come Di Lorenzo” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.