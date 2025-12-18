Juventus Giuntoli prossimo DS della Fiorentina?

Il nome di Cristiano Giuntoli torna a fare rumore nel calcio italiano, questa volta associato alla Fiorentina. L’ex direttore sportivo della Juventus potrebbe presto intraprendere una nuova avventura toscana, alimentando i gossip di mercato e le speculazioni sugli sviluppi futuri della Fiorentina. Un possibile cambio di panchina dirigenziale che potrebbe segnare una svolta significativa per il club viola.

Il nome di Cristiano Giuntoli torna a fare rumore nel calcio italiano, questa volta associato alla Fiorentina. L'ex direttore sportivo della Juventus potrebbe presto intraprendere una nuova avventura toscana, alimentando i gossip di mercato e le speculazioni sugli sviluppi futuri della Fiorentina. Un possibile cambio di panchina dirigenziale che potrebbe segnare una svolta significativa per il club viola. Il possibile arrivo di Giuntoli L'ex DS della Juventus Cristiano Giuntoli è stato accostato nelle ultime ore alla Fiorentina. Dopo aver accompagnato alla porta Daniele Pradè prima dell'esonero di Pioli, Giuntoli è dato tra i nomi papabili per approdare alla Corte di Rocco Commisso.

Lady Radio: “Contatti tra la Fiorentina e Giuntoli, l’ex ds della Juve chiede un colloquio a Rocco Commisso” - L’ex Ds di Napoli e Juventus sarebbe propenso ad accettare l’eventuale offerta della Fiorentina ma avrebbe chiesto un colloquio diretto con il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. msn.com

Giuntoli Fiorentina, l’ex Juventus sta diventando sempre più una possibilità concreta: sarà lui a scegliere il nuovo allenatore? - Giuntoli Fiorentina, l’ex Juventus potrebbe presto diventare un obiettivo concreto della Viola e magari scegliere il nuovo allenatore. calcionews24.com

