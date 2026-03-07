Juventus i convocati per la sfida contro il Pisa | Vlahovic non recupera fuori anche Milik e Holm

La Juventus ha comunicato i giocatori convocati per la partita contro il Pisa, valida per la 28ª giornata di Serie A 2025-26, in programma questa sera alle 20. Tra i presenti non ci saranno Vlahovic, Milik e Holm, che non sono stati inseriti nella lista. La squadra si prepara a scendere in campo senza alcuni dei loro attaccanti principali.

La Juventus si prepara a tornare in campo per la 28ª giornata di Serie A 2025-26. I bianconeri affronteranno il Pisa questa sera alle 20.45 all' Allianz Stadium di Torino, in una partita importante per proseguire il cammino in campionato. Il tecnico Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara, scegliendo 22 elementi per affrontare l'impegno casalingo. Tra le assenze spiccano ancora quelle degli infortunati Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik e Holm, che non sono stati inseriti nell'elenco e restano quindi indisponibili. Il tecnico bianconero dovrà dunque fare a meno di alcune pedine importanti del reparto offensivo, affidandosi agli altri attaccanti presenti in rosa per guidare l'attacco contro la formazione toscana.