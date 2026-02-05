Juventus convocati Holm e Boga per la sfida contro l' Atalanta | Yildiz resta fuori
La Juventus ha annunciato i convocati per la partita di domani contro l’Atalanta. Holm e Boga sono stati chiamati, mentre Yildiz resta fuori dalla lista. La sfida si avvicina e Spalletti si prepara a schierare la squadra, lasciando alcuni giocatori in panchina.
La vigilia della sfida di Coppa Italia tra juventus e atalanta segna la pubblicazione della lista ufficiale dei convocati da parte di Spalletti. In campo entrano due volti nuovi del mercato invernale: Jeremie Boga ed Emil Holm, presenti per la prima volta tra i convocati e pronti a offrire opzioni tattiche diverse rispetto al gruppo, con la loro presenza sulla panchina che amplia le soluzioni disponibili per i cambi di ritmo e riferimenti sulle fasce. La convocazione dei due nuovi acquisti aggiunge imprevedibilità al pacchetto offensivo e alle corsie esterne della squadra. Boga torna a respirare l’aria della serie a e potrebbe offrire accelerazioni improvvise, mentre Holm fornisce una copertura affidabile sulle fasce. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Juventus, i convocati per l'Atalanta: Spalletti chiama Holm e Boga, c'è Yildiz
Questa mattina la Juventus ha annunciato i convocati per il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta.
Atalanta-Juventus, i convocati di Spalletti: subito Holm e Boga, Yildiz c'è
Questa sera al Gewiss Stadium va in scena il quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.
