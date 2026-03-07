Juve-Pisa | Sky Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Juventus e Pisa si giocherà oggi, con le opzioni di visione che includono Sky, Dazn o NOW. I tifosi potranno seguire l'incontro sia in tv che in streaming, scegliendo tra le diverse piattaforme disponibili. La sfida è importante per i bianconeri, che cercano punti fondamentali in vista della Champions League, mentre i toscani affrontano l'ultima possibilità di salvarsi.

Non è decisiva ma può compromettere il percorso dall'una e dell'altra parte: Juve-Pisa ha un peso specifico importante per il prosieguo della stagione, con i bianconeri impegnati nella corsa al quarto posto e i toscani impelagati in zona retrocessione. La Juventus non ha mai perso in 15 precedenti contro il Pisa in Serie A (11 vittorie e quattro pareggi) e nella massima serie solo contro Cremonese (18) e Piacenza (16) ha disputato più match senza mai perdere. La gara sarà diretta dall'arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, con gli assistenti Di Gioia e Laudato e Turrini quarto ufficiale. In sala Var Marini e Giua. La squadra di Spalletti è reduce dalla rimonta di Roma (3-3 negli ultimi minuti) e punta a scalare la classifica per conquistare il quarto posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

