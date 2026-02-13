Pisa-Milan Sky Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

Venerdì alle 20.45, alla Cetilar Arena di Pisa, si gioca la partita tra Pisa e Milan, con il fischio d’inizio affidato all’arbitro Fabbri di Ravenna. La sfida si trasmette in streaming su Sky, Dazn e NOW, lasciando ai tifosi la scelta tra piattaforme diverse per seguire l’evento.

Pisa-Milan è l'anticipo del venerdì della venticinquesima giornata di campionato. Appuntamento alla Cetilar Arena di Pisa alle ore 20.45. La partita sarà diretta da Fabbri, della sezione di Ravenna. Assistenti Imperiale e Passeri. Quarto uomo Piccinini. Al Var Aureliano, assistente Var Serra. I toscani, con una sola vittoria all'attivo, mantengono il non invidiabile primato europeo di minor numero di successi in campionato assieme al Wolverhampton. Nelle ultime tre partite è arrivato soltanto un punto, ma è quello raccolto dal neo allenatore Hiljemark, subentrato a Gilardino. Il tecnico svedese ha chiarito di aver modificato la struttura degli allenamenti in vista della sfida con i rossoneri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

