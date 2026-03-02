Vela giovanile classe OpenSkiff il Club Nautico Rimini protagonista alla prima Nazionale di Taranto

A Taranto si è svolta la prima regata del Circuito Nazionale OpenSkiff 2026, organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Taranto. La manifestazione ha visto protagonisti i giovani velisti del Club Nautico Rimini, che hanno partecipato alla competizione. La regata ha aperto ufficialmente la stagione del circuito, che si concluderà con altre tappe in diverse città italiane.

Ha preso il via da Taranto il Circuito Nazionale OpenSkiff 2026, con la prima Regata Nazionale FIV ospitata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Taranto, che in questa stagione celebra il prestigioso traguardo dei 125 anni dalla fondazione. Il Club Nautico Rimini si è presentato in Puglia con una squadra rinnovata e motivata: atleti già esperti, ragazzi che hanno scelto di cambiare categoria nonostante la giovane età per confrontarsi con i più grandi e migliorarsi ulteriormente, e giovani alla loro prima esperienza nazionale.In acqua per il circolo riminese Sviatoslav Yasnolobov, Federico Monti, Bianca Paesani, Leonardo e Tommaso Casadei, Greta Di Flumeri, Filippo Costa Zaccarelli, Samuele Taddei, Enea Mancuso.