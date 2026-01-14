Ciclismo Jonas Vingegaard | Sono stato vicino all’esaurimento nervoso Serve più dialogo fra corridori e squadre

Jonas Vingegaard, protagonista del ciclismo internazionale e vincitore di due Tour de France, sarà presente al Giro d’Italia 2026. In un’intervista, ha condiviso le difficoltà affrontate, tra cui momenti di forte stress e il bisogno di migliorare il dialogo tra corridori e squadre. La sua partecipazione rappresenta un’occasione importante per gli appassionati italiani di seguire da vicino le imprese di uno dei più grandi campioni attuali.

Jonas Vingegaard sarà al via del Giro d'Italia 2026. Una splendida notizia per gli appassionati della "Corsa Rosa" che potranno così ammirare sulle strade del Bel Paese le pedalate del due volte vincitore del Tour de France: un fuoriclasse di assoluto valore. In queste ore però il classe 1996, in un'intervista con il media danese Feltet, ha raccontato il suo percorso nell'ultimo periodo portando a esempio anche quando successo a Simon Yates, con il britannico (compagno di squadra nel team VismaLease a Bike) che ha comunicato – a sorpresa – il ritiro immediato dall'attività agonistica: " Anche io sono andato molto vicino all'esaurimento.

