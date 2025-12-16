Insigne in visita ai piccoli pazienti del Pausilipon | Momento toccante per me Futuro? Mi sto allenando e spero di tornare a divertirmi
Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, ha visitato i piccoli pazienti del reparto di oncologia pediatrica del Pausilipon, partecipando alla quinta edizione di “Natale al Santobono – Un libro per un sorriso”. Un momento toccante che ha visto il calciatore esprimere il suo sostegno e il desiderio di tornare a giocare, portando un sorriso ai bambini ricoverati.
L'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha fatto visita oggi all’AORN Santobono Pausilipon, incontrando i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica del Pausilipon, a sostegno della quinta edizione dell’iniziativa solidale “Natale al Santobono – Un libro per un sorriso”. Napolitoday.it
