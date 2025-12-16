Insigne in visita ai piccoli pazienti del Pausilipon | Momento toccante per me Futuro? Mi sto allenando e spero di tornare a divertirmi

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, ha visitato i piccoli pazienti del reparto di oncologia pediatrica del Pausilipon, partecipando alla quinta edizione di “Natale al Santobono – Un libro per un sorriso”. Un momento toccante che ha visto il calciatore esprimere il suo sostegno e il desiderio di tornare a giocare, portando un sorriso ai bambini ricoverati.

L'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha fatto visita oggi all’AORN Santobono Pausilipon, incontrando i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica del Pausilipon, a sostegno della quinta edizione dell’iniziativa solidale “Natale al Santobono – Un libro per un sorriso”. Napolitoday.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Natale al Santobono, Lorenzo Insigne in visita ai piccoli pazienti Video Natale al Santobono, Lorenzo Insigne in visita ai piccoli pazienti Video Natale al Santobono, Lorenzo Insigne in visita ai piccoli pazienti Insigne in visita ai piccoli pazienti del Pausilipon: "Momento toccante per me. Futuro? Mi sto allenando e spero di tornare a divertirmi" - L'ex capitano del Napoli ha incontrato i piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di oncologia pediatrica del nosocomio partenopeo ... napolitoday.it Lorenzo Insigne al Santobono Pausillipon - Lorenzo Insigne ha fatto visita oggi all’AORN Santobono Pausilipon di Napoli, incontrando i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica del Pausilipon, a sostegno della quinta ediz ... 100x100napoli.it

Insigne fa visita ai piccoli pazienti del Santobono-Pausilipon #insigne #santobonopausilipon - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.