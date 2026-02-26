Bagnaia | Proseguo fiducioso la moto mi piace

In vista del primo Gran Premio della stagione, il pilota del team Ducati si mostra determinato e sicuro delle proprie scelte. Dopo aver testato la moto, si sente pronto ad affrontare le sfide del campionato con entusiasmo. La sua attenzione è rivolta alle prossime gare, confidando nelle potenzialità della moto e nel lavoro svolto durante i test.

Alla vigilia del debutto Mondiale a Buriram, il pilota del Ducati Team guarda al 2026 con ottimismo dopo i riscontri positivi in pista. Francesco Bagnaia si presenta al primo appuntamento stagionale in Thailandia con sensazioni incoraggianti. Il lavoro svolto nei test invernali ha dato risposte importanti e il pilota torinese non nasconde la fiducia. “La moto mi piace e i test sono andati bene. È un bel momento e cerchiamo di sfruttarlo al massimo. Poter guidare la moto spingendo al 100% è qualcosa che mi aiuta. Rispetto allo scorso anno, i test sono andati decisamente meglio, quindi tutto fa sperare in un buon inizio di stagione, vedremo più avanti. 🔗 Leggi su Sportface.it

