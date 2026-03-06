Dalibor Svrcina chi è l’avversario di Sinner a Indian Wells

Sabato 7 marzo, il tennista italiano Jannik Sinner si appresta a iniziare il torneo di Indian Wells 2026. L’avversario di Sinner in questa occasione sarà Dalibor Svrcina, giocatore proveniente dalla Repubblica Ceca. La partita rappresenta un momento importante per il torneo e per il percorso del campione italiano. La sfida si svolgerà sul campo principale del torneo californiano.

Jannik Sinner si prepara all'esordio a Indian Wells 2026. Sabato 7 marzo il tennista azzurro sfiderà il ceco Dalibor Svrcina, tennista numero 109 del mondo che arriva dalle qualificazioni e che lo scorso anno ha battuto Matteo Berrettini a Guangzhou e la scorsa settimana è stato superato da Flavio Cobolli all'Atp di Acapulco.

Nel Masters 1000 in California si rivede anche Lorenzo Musetti a un mese dall'infortunio in Australia, sfiderà Fucsovics Jannik Sinner torna in campo.

