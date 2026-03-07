Bulgari ha annunciato ufficialmente il nuovo ambassador del marchio, scelto tra le star più conosciute del cinema. L’attore è stato presentato come volto della maison, che intende rafforzare la propria presenza nel mondo della moda e del lusso attraverso questa collaborazione. La scelta è stata comunicata tramite un evento pubblico, dove sono stati mostrati i primi scatti e le immagini promozionali.

L’iconico brand Bulgari ha annunciato un nuovo ambassador. Infatti, dopo la nomina dell’iconica popstar britannica Dua Lipa, che è diventata ufficialmente nuova ambasciatrice globale del marchio, l’azienda ha annunciato la nomina dell’iconico attore statunitense Jake Gyllenhaal tra i volti celebri del brand. Infatti, la maison romana di gioielli di lusso ha annunciato che l’attore candidato all’Oscar e vincitore di un Bafta “ha perseguito costantemente progetti guidati dalla sostanza e dall’intenzione”. Il brand, inoltre, ha aggiunto che la sua vita va oltre il grande schermo, includendo un “autentico coinvolgimento con le persone”. Inoltre, riflette la “visione del lusso della maison come espressione di valori condivisi, apertura verso gli altri e relazioni durature”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jake Gyllenhaal è il nuovo ambassador di Bulgari

