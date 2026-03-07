Durante la partita tra Italia e Inghilterra nel Sei Nazioni, si sono disputati ottanta minuti effettivi più il tempo supplementare. La partita ha coinvolto entrambe le squadre fino all’ultimo secondo, con il pallone che ha continuato a muoversi anche oltre il tempo regolamentare. La durata totale dell’incontro si è estesa oltre i normali novanta minuti, come spesso accade nel rugby.

"Se si vince, facciamo la storia: la prima volta. Se si perde, significa che abbiamo sbagliato qualcosa, che dobbiamo studiare ancora, che fra un anno ci riproveremo", parla il terza centro degli Azzurri Ottanta minuti effettivi più l’ultimo pallone finché vive. Ma una partita di rugby può durare anche di più, ancora di più, molto di più. Fra il cronometro e l’eternità, una partita come Italia-Inghilterra (oggi alle 17.40 all’Olimpico di Roma e su Sky Sport e Tv8, quarto turno del Sei Nazioni 2026) si protrae, si prolunga, si moltiplica nel tempo. Lorenzo Cannone, fiorentino, numero 8, cioè terza centro del Benetton e degli Azzurri, ricomincia da due dati temporali: i suoi anni, 25, e i suoi caps, le presenze in nazionale, 36. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Italia-Inghilterra del Sei Nazioni secondo Lorenzo Cannone

Rugby, Sei Nazioni: Inghilterra, ci saranno tante novità contro l’ItaliaL’Inghilterra si prepara a voltare pagina in vista della sfida del Sei Nazioni 2026 contro l’Italia, in programma allo Stadio Olimpico di Roma.

Sei Nazioni, i convocati dell’Italia per la sfida all’Inghilterra: tornano a disposizione 4 azzurriNell’unica settimana di pausa del Sei Nazioni 2026 di rugby, l’Italia torna già al lavoro per la quarta giornata, che vedrà gli azzurri impegnati in...

Irlanda-Italia 20-13: gli highlights | Sei Nazioni 2026

Aggiornamenti e notizie su Italia Inghilterra del Sei Nazioni....

Temi più discussi: Sei Nazioni U20: l’Inghilterra batte l’Italia 37-17 a Monigo; Italia - Inghilterra al Sei Nazioni 2026: programma, calendario e dove vedere in diretta tv e streaming · Rugby; Italia-Inghilterra a Roma per riscrivere la storia; Sei Nazioni, domani all’Olimpico Italia-Inghilterra: il piano mobilità.

Rugby, la formazione dell’Italia per la sfida all’Inghilterra: tre cambi rispetto al XV dell’ultimo matchIl CT dell'Italia del rugby, Gonzalo Quesada, ha diramato la formazione titolare azzurra che sfiderà l'Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni ... oasport.it

Italia-Inghilterra oggi, Sei Nazioni rugby 2026: orario, tv, formazioni, streamingDopo la vittoria sulla Scozia e le successive sconfitte in Irlanda ed in Francia, proseguirà oggi, sabato 7 marzo, alle ore 17.40, il percorso dell'Italia ... oasport.it

"TOTO' SCHILLACI-MEMORY": "Italia '90". Finale 3°-4° Posto, 7 Luglio 1990: Italia-Inghilterra 2-1! "Italia-Inghilterra": https://shorter.me/vdVIP Riposa In Pace Mitico Totò! A domani, innamorati del calcio anni '80! - facebook.com facebook

Sabato 7 marzo, la cultura torna a meta! Grazie alla collaborazione tra #MiC e Federazione Italiana Rugby, con il biglietto della partita del @SeiNazioniRugby Italia - Inghilterra, l’accesso ai musei statali è gratuito! Scopri i musei aderenti su: cultura.gov.it/rug x.com