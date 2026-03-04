L’Italia si prepara a partecipare al World Baseball Classic 2026, con il debutto previsto a Houston. La squadra azzurra sta definendo gli ultimi dettagli prima di scendere in campo contro varie nazionali, tra cui gli Stati Uniti. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva e in streaming, e gli orari specifici sono stati annunciati per permettere ai tifosi di seguire ogni momento.

Sempre più vicino il debutto dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Sarà a Houston che la squadra azzurra metterà insieme i pezzi del puzzle per tentare di farsi grande di fronte, tra le altre selezioni, anche agli USA. Ma andiamo passo passo, perché di cose ce ne sono da raccontare. Innanzitutto, esordio con il Brasile, e già qui c’è qualche situazione particolare, perché in maglia verdeoro gli azzurri ritroveranno quel Tiago da Silva che, proprio con l’Italia, di soddisfazioni ne ha regalate parecchie con il suo stile efficacissimo. Sarà poi la volta della Gran Bretagna l’8 marzo, mentre nella notte tra il 10 e l’11 verrà il confronto con gli USA, che dal canto loro sperano naturalmente di fare il massimo possibile per portare a casa il Classic (con il Giappone principale rivale). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca l’Italia al World Baseball Classic 2026? Orari, avversarie, tv, streaming

