Israele bombarda l' aeroporto a Teheran Trump vuole la resa l' Iran minaccia | Europa bersaglio se si unisce all' aggressione

Israele ha bombardato l'aeroporto a Teheran, mentre le tensioni tra Iran e altre nazioni si intensificano. Il leader statunitense ha chiesto la resa, e Teheran ha risposto minacciando l'Europa, avvertendo che potrebbe essere un bersaglio se si schiererà con le altre potenze. Sono in corso aggiornamenti continui sul conflitto e sui movimenti militari nella regione.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. L'amministrazione Trump starebbe valutando l'invio di forze speciali in Iran per mettere in sicurezza le scorte di uranio altamente arricchito di Teheran, che secondo gli esperti potrebbe essere utilizzato per produrre almeno 10 testate nucleari. Lo riporta il Guardian, riferendo che il segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato al Congresso che "bisognerà andare a prenderlo". Rubio, riferisce sempre il quotidiano britannico, non è entrato nei dettagli, ma ci sono stati rapporti statunitensi e israeliani sulle discussioni tra i due Paesi su come una simile missione potrebbe essere condotta dalle forze speciali di uno o di entrambi gli eserciti. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Trump minaccia Iran, attacco armato se non si raggiunge accordo su nucleare. Teheran risponde: «non negoziamo sotto minaccia»

Iran, Donald Trump: “Nessun accordo, se non la resa. Teheran come il Venezuela”Donald Trump sfrutta ancora una volta il suo social network Truth per lanciare un messaggio ben preciso all’Iran.

Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Guerra Usa-Iran, la diretta | Trump: non escludo operazione di terra, se serve. Al Jazeera: forti esplosioni vicino alla centrale nucleare di Isfahan; Pioggia di missili su Dubai, il racconto di un'italiana bloccata: Aeroporto danneggiato, non sappiamo che fare; Iran, nuovi attacchi israeliani su Teheran: colpito l'aeroporto Mehrabad | Media: Mosca sta aiutando i pasdaran contro le forze Usa.

Perché Israele e Usa hanno attaccato l’Iran e che cosa sta succedendo in Medio Oriente, spiegato ai ragazziIsraele e Usa hanno scagliato un attacco preventivo contro l'Iran, uccidendo Ali Khamenei. La guerra si sta estendendo al Medio Oriente. focusjunior.it

Israele attacca Teheran, la gioia delle ragazze che filmano: Hanno attaccato la casa di Khamenei!Rasa al suolo una residenza della Guida Suprema. Mosca: «Aggressione immotivata». Media: «Chiuso lo Stretto di Hormuz» ... lastampa.it

La rassegna di oggi con @battgirl74: -Israele bombarda Beirut e Teheran. Gli USA: aumenteremo gli attacchi contro l'Iran -L'economia cubana sull'orlo del baratro -La protesta artistica delle donne danesi x.com