Iran Donald Trump | Nessun accordo se non la resa Teheran come il Venezuela

Donald Trump sfrutta ancora una volta il suo social network Truth per lanciare un messaggio ben preciso all’ Iran. “ Non ci sarà nessun accordo, se non la resa incondizionata “, ha scritto in un post. Il capo della Casa Bianca fa capire implicitamente che l’azione militare non si fermerà finché il regime non sarà caduto. A rimarcare il concetto, nello stesso messaggio social ha aggiunto che “Solo dopo la resa e dopo la selezione di uno o più leader grandi e accettabili, noi, insieme ai nostri meravigliosi e coraggiosi alleati e partner, lavoreremo instancabilmente per riportare l’Iran indietro dall’orlo della distruzione”. Trump prova così a strizzare l’occhio al popolo iraniano, che aveva già invitato a ribellarsi in occasione del lancio dell’operazione congiunta con Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Donald Trump: Nessun accordo con l'Iran se non la resa incondizionata, poi leader accettabiliOms: e scorte mediche sono criticamente basse a Gaza L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato venerdì che le forniture mediche a Gaza stanno raggiungendo livelli critici nonostante la ri ... msn.com

Iran, Trump: L'operazione Usa contro Teheran potrebbe durare quattro settimaneDonald Trump ha definito un successo l'attacco congiunto Usa?Israele contro l'Iran, sostenendo che decine di leader iraniani sono stati eliminati e che restano altri obiettivi da colpire. Intervista ... tg24.sky.it

Diversi pastori evangelici hanno pregato accanto al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca per il successo degli Usa nella guerra in Iran. Alcuni di loro hanno posato le mani sul tycoon durante il momento di preghiera - facebook.com facebook

