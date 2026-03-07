israele abbatte 16 caccia iraniani e la turchia invia aerei a cipro

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver abbattuto sedici caccia della Forza Quds delle Guardie della Rivoluzione durante operazioni notturne a Teheran. Nel frattempo, la Turchia ha inviato aerei militari verso l'isola di Cipro. Questi eventi si sono verificati in un contesto di tensioni tra Israele, Iran e Turchia, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze delle azioni.

L'esercito israeliano afferma di aver distrutto sedici cacci della Forza Quds delle Guardie della Rivoluzione, incaricata di condurre operazioni oltre i confini dell'Iran, durante gli attacchi notturni a Teheran. L'Israel Defence Force ha spiegato che l'aeronautica ha effettuato una "vasta ondata di attacchi" nella capitale iraniana, inclusi bombardamenti all'aeroporto di Mehrabad. Lo scalo è stato utilizzato dalla Forza Quds come hub per il trasferimento di armi e denaro a gruppi armati in tutto il Medio Oriente, tra cui Hezbollah in Libano. Intanto la Turchia sta valutando l'invio di aerei F-16 a Cipro, secondo quanto riportato da una fonte del Ministero della Difesa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

