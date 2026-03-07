Isia Lella Mazzoli è il nuovo presidente | Onorata dell’incarico

L'Isia, l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, ha annunciato la nomina di Lella Mazzoli come nuovo presidente. Mazzoli prende il posto di Alessandra Baronciani, il cui mandato si è concluso alla fine dell'anno scorso. La nuova presidente ha dichiarato di essere onorata per l'incarico e ha assunto formalmente la guida dell'istituto.

L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche ha un nuovo presidente: si tratta di Lella Mazzoli (foto), che subentra ad Alessandra Baronciani il cui mandato era terminato a fine anno. La notizia è stata resa nota ieri dallo stesso ISIA: "Diamo il benvenuto alla neopresidente Lella Mazzoli e le auguriamo buon lavoro", la nota dell'Istituto diretto da Giuseppe Roberto Biagetti. Mazzoli, urbinate, è professoressa emerita di Sociologia della Comunicazione e direttrice dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino, nonché ideatrice dell'ormai collaudato Festival del Giornalismo Culturale. "Sono molto contenta e onorata dell'incarico – dice Mazzoli al Carlino – l'ISIA è una istituzione urbinate di grande qualità, un fiore all'occhiello di questo territorio.