Polimoda ha nominato Niccolò Ricci come nuovo presidente, in occasione del suo quarantennale. La decisione è stata presa dall’assemblea dei soci durante una riunione a Firenze, segnando un nuovo capitolo per l’istituto di moda e formazione.

Firenze, 27 gennaio 2026 – Niccolò Ricci è il nuovo presidente di Polimoda. La nomina è stata deliberata dall'assemblea dei soci, riunitasi a Firenze per la designazione del nuovo consiglio d'amministrazione della scuola. L'incarico, con decorrenza dall'accettazione formale nel corso del primo incontro del nuovo cda e mandato triennale, coincide con il 40esimo anniversario della scuola di moda fiorentina. L'istituto è stato fondato nel 1986 su iniziativa dei Comuni di Firenze e Prato e della Provincia di Firenze, insieme a Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Centro di Firenze per la Moda Italiana, Camera di Commercio di Firenze, Confindustria Firenze e le associazioni imprenditoriali territoriali, in collaborazione con il Fashion Institute of Technology di New York. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polimoda, Niccolò Ricci è il nuovo presidente. L’incarico nell’anno del quarantennale

Approfondimenti su Polimoda Florence

Niccolò Ricci è stato nominato nuovo presidente di Polimoda, in seguito alla decisione dell’Assemblea dei Soci presso il campus di Villa Favard a Firenze.

Alessandra Ricci, ex amministratrice delegata di Sace, ha recentemente assunto un nuovo ruolo presso Maire Investments, la società di venture capital collegata a Maire Tecnimont.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Polimoda Florence

Niccolò Ricci nominato Presidente di PolimodaNiccolò Ricci è il nuovo presidente di Polimoda. La nomina è stata deliberata oggi dall'Assemblea dei Soci, riunitasi presso il campus di Villa Favard a Firenze per la designazione del nuovo Consiglio ... adnkronos.com

Niccolò Ricci è il nuovo presidente di PolimodaNuovo presidente per Polimoda: si tratta di Niccolò Ricci, ceo dell'azienda toscana del lusso Stefano Ricci. Il nuovo presidente di Polimoda, succede ... fashionunited.it

Il mio amico Luca Vergani oggi a Milano, dov’era presente anche il mio amico pomiglianese ma insegnante a Milano Niccolò Maria Ricci. Qui con Carlo Calenda, che più volte ho invitato a Pomigliano come ospite. Ho avuto modo di intervistare Calenda duran - facebook.com facebook