Polimoda Niccolò Ricci è il nuovo presidente L’incarico nell’anno del quarantennale

Da lanazione.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Polimoda ha nominato Niccolò Ricci come nuovo presidente, in occasione del suo quarantennale. La decisione è stata presa dall’assemblea dei soci durante una riunione a Firenze, segnando un nuovo capitolo per l’istituto di moda e formazione.

Firenze, 27 gennaio 2026 – Niccolò Ricci è il nuovo presidente di Polimoda. La nomina è stata deliberata dall'assemblea dei soci, riunitasi a Firenze per la designazione del nuovo consiglio d'amministrazione della scuola. L'incarico, con decorrenza dall'accettazione formale nel corso del primo incontro del nuovo cda e mandato triennale, coincide con il 40esimo anniversario della scuola di moda fiorentina. L'istituto è stato fondato nel 1986 su iniziativa dei Comuni di Firenze e Prato e della Provincia di Firenze, insieme a Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Centro di Firenze per la Moda Italiana, Camera di Commercio di Firenze, Confindustria Firenze e le associazioni imprenditoriali territoriali, in collaborazione con il Fashion Institute of Technology di New York. 🔗 Leggi su Lanazione.it

polimoda niccol242 ricci 232 il nuovo presidente l8217incarico nell8217anno del quarantennale

© Lanazione.it - Polimoda, Niccolò Ricci è il nuovo presidente. L’incarico nell’anno del quarantennale

Approfondimenti su Polimoda Florence

Niccolò Ricci nuovo presidente del Polimoda

Niccolò Ricci è stato nominato nuovo presidente di Polimoda, in seguito alla decisione dell’Assemblea dei Soci presso il campus di Villa Favard a Firenze.

Il nuovo incarico per l’ex ad di Sace Alessandra Ricci

Alessandra Ricci, ex amministratrice delegata di Sace, ha recentemente assunto un nuovo ruolo presso Maire Investments, la società di venture capital collegata a Maire Tecnimont.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Polimoda Florence

polimoda niccolò ricci èNiccolò Ricci nominato Presidente di PolimodaNiccolò Ricci è il nuovo presidente di Polimoda. La nomina è stata deliberata oggi dall'Assemblea dei Soci, riunitasi presso il campus di Villa Favard a Firenze per la designazione del nuovo Consiglio ... adnkronos.com

polimoda niccolò ricci èNiccolò Ricci è il nuovo presidente di PolimodaNuovo presidente per Polimoda: si tratta di Niccolò Ricci, ceo dell'azienda toscana del lusso Stefano Ricci. Il nuovo presidente di Polimoda, succede ... fashionunited.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.