Polimoda Niccolò Ricci è il nuovo presidente L’incarico nell’anno del quarantennale
Polimoda ha nominato Niccolò Ricci come nuovo presidente, in occasione del suo quarantennale. La decisione è stata presa dall’assemblea dei soci durante una riunione a Firenze, segnando un nuovo capitolo per l’istituto di moda e formazione.
Firenze, 27 gennaio 2026 – Niccolò Ricci è il nuovo presidente di Polimoda. La nomina è stata deliberata dall'assemblea dei soci, riunitasi a Firenze per la designazione del nuovo consiglio d'amministrazione della scuola. L'incarico, con decorrenza dall'accettazione formale nel corso del primo incontro del nuovo cda e mandato triennale, coincide con il 40esimo anniversario della scuola di moda fiorentina. L'istituto è stato fondato nel 1986 su iniziativa dei Comuni di Firenze e Prato e della Provincia di Firenze, insieme a Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Centro di Firenze per la Moda Italiana, Camera di Commercio di Firenze, Confindustria Firenze e le associazioni imprenditoriali territoriali, in collaborazione con il Fashion Institute of Technology di New York. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Niccolò Ricci nuovo presidente del Polimoda
Niccolò Ricci è stato nominato nuovo presidente di Polimoda, in seguito alla decisione dell’Assemblea dei Soci presso il campus di Villa Favard a Firenze.
