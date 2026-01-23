Massimo Bossetti | Vorrei incontrare i genitori di Yara Gambirasio Se il Dna dirà che sono io rinchiudetemi a vita Ho detto bugie ma avevo dei motivi

Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per il caso Yara Gambirasio, si rivolge nuovamente al pubblico chiedendo la riapertura del processo. In un’intervista, ha espresso il desiderio di incontrare i genitori di Yara e ha dichiarato che, se il Dna confermerà la sua colpevolezza, si rassegnerà alla pena a vita. Bossetti ammette di aver mentito, spiegando di aver avuto motivi per farlo.

Massimo Bossetti torna a parlare pubblicamente e lo fa chiedendo, ancora una volta, di riaprire il caso giudiziario che lo ha portato alla condanna definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa a Brembate di Sopra e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011 a Chignolo d'Isola, nel Bergamasco. Nell’intervista esclusiva rilasciata a Porta a Porta mercoledì 21 gennaio, l’uomo ribadisce la propria innocenza e rilancia sul punto che, più di ogni altro, ha segnato l’inchiesta: la prova del Dna. «Se mi concedessero di rifarla e venisse fuori che sono stato io, tacerò per sempre e mi chiudete a vita», afferma Bossetti, sollecitando una nuova verifica scientifica alla luce delle tecniche oggi disponibili. 🔗 Leggi su Leggo.it

