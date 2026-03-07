IRREFRENABILE! Maurizio Bormolini continua a vincere | trionfo nel PSL di Spindleruv Mlyn! Podio per Felicetti quarta Caffont

Maurizio Bormolini ha ottenuto un altro successo nel PSL di Spindleruv Mlyn, confermando la sua presenza costante in cima alla classifica. Sul podio sono saliti anche Felicetti e Caffont, quest'ultimo quarto al traguardo. La stagione di Bormolini si è caratterizzata per cinque vittorie, con tre delle ultime quattro gare concluse con un primo posto.

Una stagione veramente incredibile per Maurizio Bormolini. Cinque vittorie, tre nelle ultime tre gare. Davvero spettacolare l'annata del livignasco che si impone anche nel PSL di Špindleruv Mlýn che apre il weekend in Cechia. Nonostante una qualifica non eccezionale anche oggi Bormolini è stato strepitoso. L'azzurro ha distrutto la concorrenza imponendosi nell'ultimo atto sul giapponese Ryusuke Shinohara di 1"43. Altra giornata incredibile in un 2025-2026 eccellente, dove il classe 1994 è in testa a tutte le classifiche di Coppa (PSL-PGS e generale). La giornata da sogno in casa azzurra la completa Mirko Felicetti: terzo posto, battendo nella Small Final di tre centesimi Dario Caviezel, trovando il quarto podio in stagione.