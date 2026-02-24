Sicurezza e sviluppo l’Alta Irpinia si confronta con il Prefetto

Il Prefetto di Avellino ha convocato un incontro nell’Alta Irpinia per discutere di sicurezza e sviluppo, a causa delle crescenti preoccupazioni locali. L’appuntamento si svolgerà mercoledì 25 febbraio alle 17.00 al Centro Polifunzionale di Sant’Andrea di Conza, dove cittadini e rappresentanti delle istituzioni si confronteranno sui problemi più urgenti della zona. L’obiettivo è ascoltare direttamente le esigenze del territorio e valutare possibili soluzioni. La riunione rappresenta un momento di confronto importante per la comunità.

Mercoledì 25 febbraio, alle ore 17.00, il Centro Polifunzionale "Angelo Gabriele Giorgio" (ex Fornace) di Sant'Andrea di Conza ospiterà una nuova tappa dell' Osservatorio sullo Stato della Provincia, il percorso di ascolto e confronto promosso dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, per raccogliere direttamente dai territori istanze, criticità e prospettive di sviluppo. L'iniziativa coinvolgerà le comunità di Sant'Andrea di Conza, Calabritto, Caposele, Conza della Campania, Lioni, Senerchia e Teora. Un momento di dialogo aperto che vedrà la partecipazione del Prefetto, affiancata dai vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, con l'obiettivo di consolidare il rapporto tra istituzioni e cittadini attraverso un confronto diretto e costruttivo.

VIDEO/ Il Prefetto fa il bilancio: “Sicurezza rafforzata, Irpinia sicura”Il Prefetto di Avellino presenta il bilancio di fine anno, evidenziando come la sicurezza sul territorio sia stata rafforzata attraverso l’impegno delle istituzioni e una costante attenzione alle vulnerabilità dell’Irpinia.

Emergenza animali vaganti: sindaci e comunità in piazza per la sicurezza e il futuro dell’Alta IrpiniaLunedì mattina, i sindaci di Aquilonia e Monteverde scendono in piazza insieme ai cittadini per chiedere più sicurezza.

