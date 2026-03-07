Iran un morto a Dubai Ci sono ancora da rimpatriare 7.300 italiani

A Dubai un uomo di origini asiatiche è morto a causa dei detriti di un'intercettazione aerea che sono caduti su un'auto. Attualmente, restano da rimpatriare 7.300 italiani. Le autorità stanno gestendo le operazioni di recupero e trasferimento delle persone coinvolte. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e riguarda la situazione in Iran.

I detriti di un'intercettazione aerea sono caduti su un'auto a Dubai, uccidendo un uomo di origini asiatiche. Lo riferisce il governo locale. Questo porta a quattro il numero dei morti negli Emirati Arabi Uniti dall'inizio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Le autorità hanno affermato che tutte le vittime erano cittadini stranieri. Dal 28 febbraio i paesi del Golfo Persico sono stati colpiti più volte da missili e droni lanciati fal regimi degli Ayatollah contro le basi militari americane. Oggi il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha chiesto scusa agli Stati del Golfo. Nel frattempo alla luce dell'ultima... 🔗 Leggi su Iltempo.it

Guerra in Iran e italiani bloccati a Dubai, ci sono tanti Vip: da Roberto Mancini a Big MamaDiversi italiani sono rimasti bloccati a Dubai a causa degli attacchi di Israele e degli Stati Uniti all'Iran e delle ritorsioni di Teheran su...

