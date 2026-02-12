Piergiulio Giacobazzi risponde alle richieste di Marina Berlusconi, che chiede un cambio di passo nel partito. Il deputato di Forza Italia dice che il partito sta già agendo, citando l’esempio di Modena, dove si lavora in sintonia con il presidente Antonio Tajani.

Marina Berlusconi chiede un cambio di passo al partito? "Noi a Modena, in sintonia con il presidente Antonio Tajani, lo stiamo facendo. Vogliamo che Forza Italia cresca e che la politica torni ad avere la ’P’ maiuscola". Il coordinatore provinciale Piergiulio Giacobazzi, interpellato in proposito, risponde alla sollecitazione della presidente di Fininvest. Giacobazzi, a Modena l’appello di Marina Berlusconi sembra proprio intercettare il fermento che sta vivendo il partito. Il neo-entrato Ricco ha riaperto una cicatrice sulla conduzione politica del centrodestra in città. "L’amico Roberto non ha riaperto nessuna cicatrice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piergiulio Giacobazzi (Fi): "Per Marina Berlusconi serve un cambio di passo? Noi lo stiamo facendo"

