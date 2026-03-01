L'Iran ha annunciato che oggi intende rispondere con una serie di attacchi molto più intensi di quelli precedenti, secondo le dichiarazioni ufficiali. La minaccia è stata comunicata pubblicamente e riguarda possibili azioni di rappresaglia. La situazione resta tesa e il governo iraniano ha ribadito la volontà di reagire con fermezza a eventuali provocazioni.

Milano, 1 mar. (LaPresse) – “L’Iran ha appena dichiarato che oggi colpirà molto duramente, più duramente di quanto abbia mai fatto prima. È meglio che non lo facciano, però, perché se lo faranno, li colpiremo con una forza che non è mai stata vista prima!”. È quanto scrive in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci e Conti incorona De Martino per il 2027. Con lui Clerici New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran: Trump, Teheran minaccia di colpire duramente, meglio che non lo faccia

Leggi anche: Trump minaccia di agire “molto duramente” se l’Iran giustizia i manifestanti

Proteste in Iran, Trump: “Se Teheran ucciderà ancora, colpiremo molto duramente”(Adnkronos) – Sale ancora il bilancio delle vittime delle proteste antigovernative in Iran, in corso ormai da 12 giorni.

Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

Tutti gli aggiornamenti su Iran.

Temi più discussi: Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convinto; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran.Teheran risponde all'offensiva. Allarme in tutto il Golfo; Minacce all’Iran, dazi, Ucraina fastidiosa. Il mondo secondo Trump; Medvedev contro Trump: Il pacifista ha mostrato il suo vero volto sull'Iran.

Negoziati Usa-Iran a Ginevra e apertura di Trump su possibili leader a TeheranGli ultimi round di colloqui mediati dall'Oman a Ginevra mostrano segnali positivi sul nucleare; Trump definisce «facile» una soluzione diplomatica e suggerisce di avere preferenze sui futuri leader i ... notizie.it

Trump: «Eravamo vicini a un accordo, ma poi l’Iran si è tirato indietro»Il ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che «Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce allo Stato». Colpita anche l’area in cui si trova una residenza ... ilsole24ore.com

L’attacco di #Trump all' #Iran e la fine di #Khamenei aprono una nuova era. E la storia presenterà il conto anche agli ignavi europei e ai #proPal per i quali decine di migliaia di morti a Teheran non contano nulla x.com

Israele e Stati Uniti hanno lanciato un "attacco preventivo" contro l'Iran mdst.it/4rAAXnM facebook