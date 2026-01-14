Trump minaccia di agire molto duramente se l’Iran giustizia i manifestanti

Le recenti proteste in Iran hanno suscitato preoccupazioni internazionali. In risposta, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che potrebbe adottare misure “molto dure” qualora l’Iran proceda a repressioni o giustizie nei confronti dei manifestanti. Questa posizione evidenzia le tensioni in atto tra Stati Uniti e Iran, mentre la situazione nel paese continua a evolversi.

