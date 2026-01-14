Trump minaccia di agire molto duramente se l’Iran giustizia i manifestanti

Da periodicodaily.com 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti proteste in Iran hanno suscitato preoccupazioni internazionali. In risposta, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che potrebbe adottare misure “molto dure” qualora l’Iran proceda a repressioni o giustizie nei confronti dei manifestanti. Questa posizione evidenzia le tensioni in atto tra Stati Uniti e Iran, mentre la situazione nel paese continua a evolversi.

Continuano le proteste in Iran. Il presidente americano Donald . Trump minaccia di agire “molto duramente” in Iran Il presidente americano Donlad Trump ha affermato che gli USA agirebbero “con molta forza” se le autorità iraniane iniziassero a giustiziare le persone arrestate durante le proteste . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

trump minaccia di agire molto duramente se l8217iran giustizia i manifestanti

© Periodicodaily.com - Trump minaccia di agire “molto duramente” se l’Iran giustizia i manifestanti

Leggi anche: Trump minaccia l’Iran: “Se impiccano i manifestanti, reagiremo duramente. Il mio obiettivo è vincere”

Leggi anche: Proteste in Iran, Trump: “Se Teheran ucciderà ancora, colpiremo molto duramente”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Usa: americani lascino subito il Venezuela: Milizie armate. Diplomazia al lavoro per Trentini; Trump minaccia di agire “molto duramente” se l’Iran giustizia i manifestanti; Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela? Il petrolio, il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe»: cosa c'è dietro la decisione di Trump; Iran all’Onu: Usa e Israele responsabili per morti di civili. Possibili fino a 20.000 vittime.

trump minaccia agire moltoIran: Trump, 'azioni molto forti se governo impicca i manifestanti' - "Un'azione molto forte" verrà intrapresa se le autorità iraniane dovessero procedere con le minacciate impiccagioni di alcuni manifestanti. iltempo.it

trump minaccia agire moltoTrump: l'Iran vuole negoziare, ma valutiamo opzioni molto forti - A bordo dell'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la leadership iraniana ha contattato Washington per avviare n ... quotidiano.net

trump minaccia agire moltoBagno di sangue in Iran. Trump: "Valutiamo azioni molto forti", Khamenei lo attacca: "Sarà rovesciato" - Secondo le ong i morti sarebbero già almeno 544, mentre in migliaia sarebbero stati arrestati. today.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.