Trump vuole la resa incondizionata dell’Iran | Poi sceglieremo un leader anche non democratico

Donald Trump ha dichiarato di voler ottenere la resa incondizionata dell’Iran e di avere intenzione di scegliere un nuovo leader nel paese, anche se non democratico. La sua strategia si concentra sulla selezione di una leadership che favorisca gli interessi economici degli Stati Uniti, senza puntare direttamente al rovesciamento del regime iraniano. La posizione dell’ex presidente si evidenzia in queste affermazioni, senza ulteriori dettagli sui metodi o le tempistiche.

Trump afferma che non ci sarà un accordo senza "resa incondizionata" dell'Iran e che dopo si sceglierà un nuovo leader, anche non democratico. La strategia di Donald Trump è sempre più chiara. L’obiettivo non è rovesciare il regime iraniano, ma semplicemente scegliere la nuova leadership nel Paese, in modo da poterne trarre vantaggi economici per gli Stati Uniti. Insomma, Trump vuole replicare il modello Venezuela anche in Iran. Il presidente Usa torna sul conflitto con un post su Truth, spiegando che “non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non con la resa incondizionata” di Teheran. Poi, promette Trump, solo dopo “la selezione di un leader o di leader bravi e accettabili” – leggi scelti dalla Casa Bianca – gli Stati Uniti lavoreranno per ricostruire il Paese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il presidente statunitense Donald Trump chiede la resa incondizionata dell’Iran“Non ci sarà mai un accordo con l’Iran, ma solo una RESA INCONDIZIONATA! A quel punto, dopo la scelta di uno o più leader FORMIDABILI E ACCETTABILI,...

Trump says Iran’s supreme leader is dead after U.S., Israeli strikes

Trump all’Iran: Nessun accordo se non la resa incondizionataL'amministrazione Usa ha innalzato le misure di sicurezza per timore di attacchi. L'Fbi ha dato ordine all'antiterrorismo e all'intelligence di essere in massima allerta ... interris.it

Trump chiede la resa incondizionata dell’Iran mentre prosegue la guerra con IsraeleDonald Trump ha dichiarato che non accetterà alcun accordo con l’Iran che non preveda una resa incondizionata, mentre gli Stati Uniti e Israele proseguono le operazioni militari contro Teheran ... globalist.it

Sky tg24. . Trump vuole decidere il nuovo leader dell’Iran e boccia il figlio di Khamenei. Il presidente americano vorrebbe smantellare completamente la struttura di leadership dell’Iran, avendo in mente alcuni nomi per la guida del Paese. “Vogliamo entrare e r - facebook.com facebook

. @paolomieli: "A Trump non va bene il figlio di Khamenei e vuole scegliere lui la nuova guida Iran, lo ha fatto per il Venezuela ma non può farlo in Iran. Per me quella frase vuol dire che Trump si riserva di dire: ecco hanno scelto "tizio" e quello l'ho scelto io, g x.com