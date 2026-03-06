iran trump chiede la resa incondizionata prima di qualsiasi accordo

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l'Iran deve arrendersi in modo incondizionato prima di negoziare qualsiasi accordo. La richiesta è stata rivolta pubblicamente, senza condizioni o compromessi. Non sono state annunciate altre proposte o dettagli sulle modalità di questa richiesta. L'annuncio è stato fatto attraverso dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori spiegazioni o precisazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito l'Iran che vuole una resa incondizionata. "Senza di questa non ci sarà nessun accordo", ha sottolineato mentre l'esercito americano sta elaborando un piano per far transitare le navi attraverso lo Stretto di Hormuz che Teheran ha chiuso dopo che Usa e Israele hanno iniziato a bombardare il Paese. Il consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, ha dichiarato a Bloomberg che si stanno valutando soluzioni per far uscire le navi attraverso lo Stretto, ma non ha fornito ulteriori dettagli su tempistiche o modalità. Il conflitto ha di fatto bloccato l'accesso alla via d'acqua, una rotta fondamentale per un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

