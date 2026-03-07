Durante un punto stampa alla Farnesina, il ministro degli Esteri ha comunicato che più di ventimila italiani sono stati rimpatriati dall’Iran in seguito all’escalation della tensione in Medio Oriente. La cifra riguarda tutte le persone rientrate nel nostro paese in modo diretto, senza specificare ulteriori dettagli sui tempi o le modalità del rimpatrio. La notizia è stata diffusa ufficialmente dal rappresentante del governo italiano.

Dall’escalation della tensione in Medio Oriente, sono più di ventimila gli italiani rimpatriati. Ad annunciarlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il punto stampa alla Farnesina. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Iran, Tajani: «Rimpatriati più di 20mila italiani»

I primi italiani rimpatriati: "Abbiamo avuto paura di morire"Paura e sollievo convivono nelle parole e negli sguardi degli italiani tornati a casa dopo essere rimasti bloccati a Dubai in seguito all'attacco di...

Attacco Usa e Israele all’Iran, Tajani: “Italiani non escano di casa”(Adnkronos) – In Iran ''non ci sono italiani coinvolti in nessuna azione militare'', ''né civili né militari, però quello che noi diciamo ai nostri...

Aggiornamenti e notizie su Iran Tajani Rimpatriati più di 20mila....

Temi più discussi: Roma non avvertita: Crosetto bloccato a Dubai con la famiglia. Oggi summit Ue; Il sollievo degli italiani rimpatriati: Abbiamo avuto paura di morire. In migliaia ancora bloccati, rischio truffe sui voli di ritorno; Iran, Meloni sente Merz e Starmer: Lavoriamo alla de-escalation; Iran, approvata la risoluzione della maggioranza: cosa prevede. Crosetto: Attacco Usa vìola il diritto internazionale.

Iran, Tajani alla Camera: Confronto doveroso, ma restiamo uniti. Aiuti ai partner del GolfoIl ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è intervenuto alla Camera per le comunicazioni previste in merito al conflitto nel Golfo ... iltempo.it

Rimpatri dai Paesi del Golfo, per Francesco Battistoni (FI) è «merito di Antonio Tajani in risposta alle polemiche dell'opposizione»Il problema coinvolge anche tanti marchigiani che ormai da anni vivono e lavorano stabilmente nei paesi del Medio Oriente ... anconatoday.it

“Nessuno ci sta mettendo in pericolo. Noi stiamo mettendo in pericolo gli altri. È il nostro lavoro. Gli unici che devono preoccuparsi in questo momento sono gli iraniani che pensano di sopravvivere”. Sono le parole del Segretario della Guerra degli Stati Uniti P x.com

Guerra Iran, arrivati i primi caccia Usa in base Gb: "per operazioni difensive" - facebook.com facebook