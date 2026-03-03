I primi italiani rimpatriati | Abbiamo avuto paura di morire

Gli italiani rimpatriati da Dubai raccontano di aver vissuto momenti di paura e di sollievo al loro rientro in Italia. Dopo essere stati bloccati nella città emiratina a causa dell’attacco di Usa e Israele a Teheran, e della conseguente risposta di Teheran, hanno condiviso le loro esperienze e le emozioni vissute durante l’emergenza. Le loro parole riflettono la tensione e la paura provata in quei giorni.

Paura e sollievo convivono nelle parole e negli sguardi degli italiani tornati a casa dopo essere rimasti bloccati a Dubai in seguito all'attacco di Usa e Israele a Teheran e la risposta di Teheran. Un primo gruppo è arrivato a Fiumicino nella serata del 2 marzo: "Abbiamo avuto paura di morire". 🔗 Leggi su Today.it

Il sollievo degli italiani rimpatriati: "Abbiamo avuto paura di morire". In migliaia ancora bloccati, rischio truffe sui voli di ritornoIl sollievo di essere finalmente in Italia, la paura per avere provato sulla propria pelle cosa significa "guerra".

Guerra all’Iran, rientrati a Roma i primi 127 italiani bloccati in Medio Oriente: “Sentivo le esplosioni, avevo paura di morire”Hanno preso il via le prime operazioni di rientro per i cittadini italiani che si erano trovati intrappolati in Medio Oriente a seguito...

