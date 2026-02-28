Attacco Usa e Israele all’Iran Tajani | Italiani non escano di casa

Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco in Iran; il ministro degli Esteri italiano ha invitato i cittadini italiani presenti nel paese a non uscire di casa e a non lasciare gli alberghi. Secondo quanto riferito, in Iran non sono coinvolti italiani in azioni militari, né civili né militari. Le autorità italiane sconsigliano ai loro cittadini di muoversi o di abbandonare le strutture ricettive in questa fase.

Attacco Usa-Israele all’Iran, Tajani: “Non sarà guerra lampo”. Schlein, Bonelli e Fratoianni: “Fuori dal diritto internazionale”Le prime reazioni italiane all’attacco congiunto di Stati Uniti d’America e Israele contro Iran si muovono su un doppio binario: da un lato la...

Attacco Usa-Israele all’Iran, Tajani: “Teheran non può avere l’arma nucleare”. Meloni convoca riunioneDopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il ministro degli Esteri ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Usa-Israele, attacco all'Iran. Media: «Ucciso Pakpour capo dei Pasdaran». Missili contro basi americane in Bahrein, Qatar e Emirati. In una scuola 24 mortiIsraele ritiene sia stato eliminato il comandante dei Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran iraniani, Mohammad Pakpour. Lo scrive il sito di notizie israeliano Ynet.

Attacco Usa-Israele all'Iran, Tajani: Non sarà guerra lampo. Schlein, Bonelli e Fratoianni: Trump fuori dal diritto internazionaleTajani: Non sarà guerra lampo, Schlein: Fuori dal diritto internazionale. Le reazioni italiane all'attacco in Iran

