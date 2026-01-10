Iran le proteste | Morte a Khamenei Il figlio dello Scià di Persia | Io pronto a tornare

In Iran, le proteste proseguono con richieste di cambiamento e critiche al governo. Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià di Persia, ha invitato tramite un videomessaggio a uno sciopero generale, sottolineando la volontà di rafforzare la solidarietà tra i cittadini. La situazione rimane complessa, con tensioni crescenti e un clima di incertezza sulla possibile evoluzione degli eventi nel paese.

Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià di Persia, ha sollecitato stamattina con un videomessaggio online uno sciopero generale. «Sono certo che, rendendo la nostra presenza in piazza più concentrata e, allo stesso tempo, interrompendo i canali finanziari, rovesceremo completamente la Repubblica Islamica e il suo logoro e fragile meccanismo di repressione». Il videomessaggio è stato riportato dalla tv pubblica israeliana Kan. Il figlio dello scià. «Invito i lavoratori e gli impiegati dei settori chiave dell’economia, in particolare nei trasporti, nel petrolio, nel gas e nell’energia ad avviare un processo di sciopero a livello nazionale. 🔗 Leggi su Open.online

