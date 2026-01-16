Iran il figlio dello Scià | Pronto a tornare Il regime dopo giorni di massacri contro le proteste | Ripristinato l’ordine – La diretta

In Iran, il figlio dello Scià si mostra disponibile a tornare, mentre il regime insiste nel dichiarare il ripristino dell’ordine dopo giorni di repressione e proteste. Le autorità hanno rafforzato la presenza militare e imposto il coprifuoco, con il blocco di internet volto a controllare le notizie e nascondere le violenze contro i manifestanti. La situazione rimane tesa e complessa, evidenziando le tensioni politiche e sociali nel paese.

In Iran continua la repressione del regime. Coprifuoco, presenza militare armata nelle strade delle principali città e blocco di internet per nascondere le uccisioni dei manifestanti. La repubblica islamica, scrive IranWire, ha intenzione di mantenere il blackout delle comunicazioni a livello nazionale almeno fino al Capodanno iraniano, ovvero a fine marzo. Il gruppo di monitoraggio NetBlocks ha inoltre affermato che l’attuale blocco di Internet ha superato il precedente del 2019, quando «dopo il ripristino della connettività – scrive sui social – è stata resa nota la portata della brutale repressione». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Iran, le proteste: «Morte a Khamenei». Il figlio dello Scià di Persia: «Io pronto a tornare» Leggi anche: Proteste in Iran, centinaia di morti. Ospedali «sopraffatti» dai feriti e blackout a oltranza. Il figlio dello Scià di Persia: «Pronto a tornare» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il figlio dello Scià di Persia Reza Pahlavi | Stiamo per riconquistare nostro amato Iran. Proteste in Iran, il figlio dello scià Pahlavi sotto i riflettori e le minacce di Teheran: "Se Trump attacca colpiremo Israele e basi Usa" - "Il leader del mondo libero ha annunciato che presto vi aiuterà", afferma il figlio del deposto re di Persia in riferimento al presidente Usa. today.it

Manifestare per il figlio dello scià sotto bandiera sionista Niente affatto, alla manifestazione di domani contro l'Iran non ci saremo!! - facebook.com facebook

Proteste in Iran, Mieli: “Figlio dello Scià al potere Un nullafacente, gli USA non faranno questo errore” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.