Iran Schlein al governo | Dovete dire di no già adesso all’utilizzo delle basi sarebbe contro la Costituzione

Un rappresentante politico ha dichiarato che il governo iraniano dovrebbe rifiutare fin da subito l'uso delle basi militari, ritenendo questa decisione contraria alla Costituzione. Ha inoltre affermato che il loro partito si oppone all'autorizzazione di tali basi, considerando questa scelta un sostegno a una guerra che viola il diritto internazionale. La posizione è stata espressa in un contesto di opposizione alle azioni militari.

“Noi diciamo no all’autorizzazione delle basi per appoggiare in un nessun modo questa guerra che viola il diritto internazionale. Il punto non è che tornerete qui se ve le chiedono. Dovete dire di no già adesso, perché sarebbe contro l’ articolo 11 della Costituzione “. Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, in un passaggio del suo intervento nell’Aula della Camera nel corso delle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni relative alle comunicazioni dei ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, sugli aiuti richiesti dai Paesi del Golfo.”Oggi non basta riferire, oggi serve una linea politica, e non dovevate essere voi a darla, doveva essere qui la presidente del Consiglio Meloni a parlare al Paese, che è giustamente preoccupato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

