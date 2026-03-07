In Iran, una rappresentante politica ha dichiarato che inviare una nave a Cipro è corretto perché i trattati europei prevedono la solidarietà e la protezione dei territori dell’Unione. Ha inoltre affermato che è necessario opporsi all’uso delle basi militari italiane. La sua posizione si basa sulla convinzione che l’assistenza marittima sia una risposta legittima agli impegni internazionali.

"È giusto" aver mandato una nave a Cipro "perché i trattati chiedono la solidarietà e la protezione dei suoli europei. Era anche un punto che abbiamo messo nella risoluzione con le altre forze d'opposizione". Lo ha detto Elly Schlein a margine de L'Italia che sentiamo, parlando della vicenda Iran. "Naturalmente un discorso diverso è la chiarezza che ci aspettiamo dal governo sul no all'utilizzo delle basi italiane per qualsiasi supporto alle azioni militari, che violano il diritto internazionale. Su questo il ministro in aula ha detto 'non ce l'hanno chiesto e se ce lo chiedono torneremo in Aula', ma non basta". "Devono subito chiarire che...

