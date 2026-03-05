Iran la risoluzione del cdx su aiuti militari a Paesi del Golfo | uso basi Usa in Italia difesa anti-aerea e nave a Cipro

Il centrodestra ha presentato una risoluzione che riguarda l'invio di aiuti militari ai Paesi del Golfo, includendo l'uso di basi statunitensi in Italia, sistemi di difesa anti-aerea e una nave a Cipro. L'opposizione ha risposto con una contro-risoluzione che chiede di sostenere il governo spagnolo e di interrompere le azioni militari. La discussione si concentra sulla posizione dell'esecutivo in merito a queste questioni.

L'opposizione ha contestato l'iniziativa del governo, presentando una contro-risoluzione che sostanzialmente chiede il supporto al governo spagnolo e lo stop ad azioni militari Ecco la risoluzione del centrodestra sugli "aiuti" militari ai Paesi del Golfo. Tra i punti più importi l'ok all'uti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Guerra in Iran, ecco la risoluzione del governo sugli aiuti militari: ok alle basi americane e alla difesa anti-aereaDifesa anti-aerea e anti-missilistica per aiutare i Paesi del Golfo colpiti dai missili iraniani e i nostri contingenti militari sul terreno.

Guerra Iran, la risoluzione del centrodestra: basi agli Usa e difesa aerea ai Paesi del GolfoIl governo italiano si prepara a definire la propria linea operativa nella crisi militare in Medio Oriente. La maggioranza di centrodestra ha infatti ... thesocialpost.it

paesi del golfo iran la risoluzione delGuerra Iran, la posizione dell’Italia nella risoluzione del centrodestra: novità su basi USA e difese militariL’Italia è pronta a dare supporto militare, soprattutto per quanto concerne la difesa antiaerea, antimissile e antidrone, ai Paesi del Golfo nel mirino dell’Iran. Soprattutto, è disponibile a garantir ... strettoweb.com

