Schlein | No all’uso delle basi militari sarebbe contro la Costituzione

Durante un intervento alla Camera sul tema Iran, la segretaria del Partito Democratico ha dichiarato che l’uso delle basi militari italiane sarebbe contro la Costituzione e ha espresso una posizione netta contro questa possibilità. La discussione si è concentrata sul ruolo delle strutture militari italiane in relazione al conflitto in Iran. Nessun altro dettaglio riguardo a ulteriori dichiarazioni o reazioni è stato fornito.

Durante il dibattito alla Camera sul tema Iran, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha espresso una posizione netta contro l'eventuale utilizzo delle basi militari italiane a supporto del conflitto. Secondo la leader dem, l'Italia non dovrebbe concedere l'autorizzazione all'uso delle proprie infrastrutture militari per sostenere una guerra che viola il diritto internazionale. Schlein ha sottolineato che la questione non può essere rimandata o affrontata solo nel caso in cui arrivi una richiesta formale. La decisione, ha spiegato, deve essere presa subito con un chiaro rifiuto. Secondo Schlein, non è sufficiente dichiarare che il Parlamento tornerà a discuterne se dovesse arrivare una richiesta ufficiale.