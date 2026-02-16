Usa doppia portaerei contro l’Iran | la Ford affianca la Lincoln e alza la pressione su Teheran
La Casa Bianca ha deciso di schierare due portaerei, inclusa la Ford, per mostrare forza contro l’Iran, a causa delle crescenti tensioni nella regione. La presenza di queste navi aumenta la pressione su Teheran, che si trova ad affrontare un massiccio schieramento militare in mare. La Ford, che si aggiunge alla Lincoln, si trova a circa 600 chilometri dalle coste iraniane, pronta a intervenire se necessario.
Seppure sia concreta la possibilità di avvicendamento con la Abraham Lincoln, la Casa Bianca pone Teheran alla portata di un enorme volume di fuoco. Tra radar e guerra elettronica, l’azione contro gli Ayatollah punta a essere risolutiva. Intanto, l’Arabia Saudita ordina quattro velivoli italiani C-27J per missioni di pattugliamento marittimo. Gli Stati Uniti stanno inviando la più grande e moderna portaerei del mondo, la Uss Gerard Ford, in Medio Oriente per supportare le attività della già presente Abraham Lincoln, aggiornata nei sistemi proprio prima di questa missione e nel recente passato già ampiamente usata nella Regione insieme con la Uss Carl Winson. 🔗 Leggi su Panorama.it
Medio Oriente: Usa invia la portaerei Gerald Ford, cresce la pressione su Iran e rafforzati gli alleati.
La portaerei americana Gerald Ford è arrivata nel Golfo Persico, portando una presenza militare più forte e aumentando la pressione su Teheran, che continua a rivendicare il suo diritto a sviluppare un programma nucleare civile.
USA-Iran, la portaerei Abraham Lincoln è sparita dai radar: Trump minaccia “rapidità e violenza” se Teheran non rinuncia al programma nucleare
Un’incursione sospetta ha fatto scomparire la portaerei Abraham Lincoln dai radar nel Golfo, al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Iran, portaerei Uss Ford salpata su pressing israeliano, Turchia: Usa elastici in trattative, Netanyahu intransigente, spinge per raid - RETROSCENA; Iran stretta del regime a repressione Trump invia seconda portaerei in Medio Oriente; Iran, Trump minaccia: Non avranno armi nucleari né missili balistici, presidente Usa verso invio seconda portaerei in Medio Oriente.
Portaerei Usa Gerald Ford verso il Medio Oriente. Nyt: Trump valuta un'azione militare contro l'IranLa più grande portaerei del mondo ha ricevuto l'ordine di salpare dal Mar dei Caraibi verso il Medio Oriente, ha dichiarato una fonte a conoscenza dei piani mentre il presidente americano Donald Trump ... ilmattino.it
Pressing sull'Iran, gli Usa inviano la più grande portaerei del mondoPenso che i colloqui con l'Iran avranno successo. ansa.it
