La Casa Bianca ha deciso di schierare due portaerei, inclusa la Ford, per mostrare forza contro l’Iran, a causa delle crescenti tensioni nella regione. La presenza di queste navi aumenta la pressione su Teheran, che si trova ad affrontare un massiccio schieramento militare in mare. La Ford, che si aggiunge alla Lincoln, si trova a circa 600 chilometri dalle coste iraniane, pronta a intervenire se necessario.

Seppure sia concreta la possibilità di avvicendamento con la Abraham Lincoln, la Casa Bianca pone Teheran alla portata di un enorme volume di fuoco. Tra radar e guerra elettronica, l’azione contro gli Ayatollah punta a essere risolutiva. Intanto, l’Arabia Saudita ordina quattro velivoli italiani C-27J per missioni di pattugliamento marittimo. Gli Stati Uniti stanno inviando la più grande e moderna portaerei del mondo, la Uss Gerard Ford, in Medio Oriente per supportare le attività della già presente Abraham Lincoln, aggiornata nei sistemi proprio prima di questa missione e nel recente passato già ampiamente usata nella Regione insieme con la Uss Carl Winson. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Usa, doppia portaerei contro l’Iran: la Ford affianca la Lincoln e alza la pressione su Teheran

La portaerei americana Gerald Ford è arrivata nel Golfo Persico, portando una presenza militare più forte e aumentando la pressione su Teheran, che continua a rivendicare il suo diritto a sviluppare un programma nucleare civile.

Un’incursione sospetta ha fatto scomparire la portaerei Abraham Lincoln dai radar nel Golfo, al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.