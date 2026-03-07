iran pronta a salpare per il medio oriente la portaerei prince of wales ammiraglia marina britannica

Il Ministero della Difesa britannico ha comunicato che la portaerei Prince of Wales, ammiraglia della marina, sta preparando la partenza verso il Medio Oriente. La nave, simbolo della potenza navale del Regno Unito, è pronta a salpare in un possibile dispiegamento nella regione. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle missioni specifiche della portaerei.

Il Regno Unito sta preparando una portaerei per un possibile dispiegamento in Medio Oriente. Lo ha annunciato il ministero della Difesa. I lavoratori della Royal Navy a Portsmouth stanno allestendo la Hms Prince of Wales, l'ammiraglia della marina, il che significa che potrebbe essere schierata rapidamente se si decidesse di mobilitarla. Gli equipaggi sono stati avvisati di un potenziale dispiegamento in Medio Oriente, secondo Sky News, che ha anche riferito che il preavviso di partenza della nave è stato ridotto da 10 a 5 giorni. La portaerei dovrà essere scortata da altre imbarcazioni e da un sottomarino. Se schierata, la portaerei si unirebbe alla Hms Dragon, inviataca Cipro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

