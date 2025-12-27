Esiste un rischio concreto di infiltrazioni terroristiche all’interno delle manifestazioni a sostegno della causa palestinese. A dirlo è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, commentando gli arresti eseguiti oggi nell’ambito di un’operazione antiterrorismo sui finanziamenti ad Hamas attraverso fondi di beneficenza. Secondo Piantedosi, le persone arrestate si collocano in una “area grigia” che va oltre il semplice attivismo politico. “Gli arrestati sono personaggi che vanno a costituire quell’area grigia tra quelle che sono iniziative di sostegno alla causa palestinese ma che in realtà qualche volta mascherano attività di vero e proprio sostegno alle azioni terroristiche ”, ha dichiarato il ministro nell’intervista che andrà in onda al Tg2 delle 20. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terrorismo, Piantedosi: “C’è un rischio concreto di infiltrazioni nelle manifestazioni pro Pal”

Leggi anche: Hamas, Piantedosi: "Gli arrestati erano molto attivi nelle manifestazioni pro-Pal"

Leggi anche: Gaza, Pro Pal e il rischio di ritorno al terrorismo. Gli scenari di Dambruoso e Morselli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Piantedosi “Rischi terrorismo anche dai flussi di migranti irregolari” - PALERMO (ITALPRESS) – “Le ricadute negative sulla sicurezza del nostro Paese arrivano dai conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina: ogni giorno viviamo il rischio che determinati soggetti ... iltempo.it

Il ministro Piantedosi: «Squarciato il velo su attività che usano la causa palestinese per sostenere il terrorismo» - facebook.com facebook

Il ministro Piantedosi: «Squarciato il velo su attività che usano la causa palestinese per sostenere il terrorismo» x.com