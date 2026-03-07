Pezeshkian | Stop agli attacchi ai Paesi vicini

Il presidente iraniano ha affermato che i paesi vicini non saranno bersaglio di attacchi a meno che non lancino aggressioni durante il conflitto con Israele e gli Stati Uniti. La dichiarazione si riferisce alla possibilità di interventi militari contro paesi confinanti nel caso di attacchi diretti. Nessuna altra informazione sulle specifiche azioni o sui paesi coinvolti è stata fornita.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Ita e Lufthansa hanno esteso la sospensione dei voli verso le destinazioni in Medio Oriente. La compagnia italiana ha cancellato tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 2 aprile e fino al 15 marzo da e per Dubai. Lufthansa ha cancellato i voli da e per Dubai e Abu Dhabi, così come per Dammam in Arabia Saudita, sono cancellati fino al 15 marzo. 🔗 Leggi su Today.it

