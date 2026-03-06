Trump ha chiesto la resa incondizionata all' Iran

Donald Trump ha pubblicato su Truth un messaggio in cui afferma che non ci sarà alcun accordo con l'Iran se non la resa incondizionata. La dichiarazione si concentra sulla posizione di Trump riguardo alle negoziazioni con il governo iraniano, sottolineando che qualsiasi intesa dipende dalla consegna totale da parte dell'Iran. La sua comunicazione si limita a questa richiesta senza ulteriori dettagli.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. I paesi del Medio Oriente riducono la produzione giornaliera di petrolio. L'Arabia Saudita ha ridotto la produzione di petrolio tra 2 e 2,5 milioni di barili al giorno, mentre gli Emirati Arabi Uniti taglieranno la loro produzione fino a 800. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Leggi anche: Orsini è sicuro: "Vicini alla resa incondizionata". Vittoria totale di Putin?

Leggi anche: Trump "ha chiesto le opzioni per un attacco rapido" in Iran. La strategia Usa

Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran

Una raccolta di contenuti su Trump ha chiesto la resa incondizionata...

Temi più discussi: La telefonata di Netanyahu a Trump che ha dato il via libera all'attacco dell'Iran: Sappiamo dove si incontreranno Khamenei e i suoi consiglieri; La mossa di Trump: Parlerò con i nuovi leader iraniani, ma i raid non si fermano; Trump furioso con la Spagna: Stop al commercio, hanno negato le basi per l'Iran; La prima guerra di Donald Trump. L’attacco all’Iran rischia di coinvolgere gli Usa in un conflitto regionale.

Trump, ecco perché ha deciso l'attacco: Voglio la libertà del popolo iraniano«Distruggeremo i loro missili e smantelleremo la loro industria missilistica. Annienteremo la loro marina. Garantiremo che i proxy terroristici ... iltempo.it

Perché Trump ha deciso di attaccare adesso l’Iran e cosa può succedere oraParallelamente alle trattative, gli Stati Uniti nelle scorse settimane hanno anche radunato una ingente forza militare nell’area. Come riportato da Associated Press, il Paese ha raccolto in Medio Orie ... tg24.sky.it

Ci sono anche accuse di aggressione sessuale rivolte da una donna al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei nuovi documenti dell'Fbi sul caso Epstein pubblicati il 5 marzo dal dipartimento di Giustizia. I documenti non erano stati diffusi in precedenza - facebook.com facebook

“He did it again”. A giugno alle sue spalle c’erano Gatti e McKennie, ora ci sono Messi e De Paul. Donald Trump ci ha ormai abituato a conferenze stampa surreali x.com