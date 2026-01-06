I leader europei a Trump sulla Groenlandia c’è anche Giorgia Meloni | Fa parte della Nato | anche Usa aiuti alla sua sicurezza

Sette leader europei, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni, hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta in risposta alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia. La nota sottolinea il ruolo della regione all’interno della NATO e ribadisce il sostegno degli alleati europei alla sicurezza della Groenlandia, sottolineando l’importanza di collaborare per fronteggiare eventuali minacce.

Sette leader europei, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni, hanno firmato una dichiarazione congiunta per rispondere alle minacce tornate a ripetersi nelle ultime ore del presidente americano Donald Trump sulla Groenlandia. Oltre alla presidente del Consiglio italiana, il documento porta le firme del presidente francese Emmanuel Macron, del cancelliere tedesco Friedrich Merz, del primo ministro polacco Donald Tusk, dello spagnolo Pedro Sánchez, del britannico Keir Starmer e della danese Mette Frederiksen. Nel testo si sottolinea che «la sicurezza nell'Artico deve essere raggiunta collettivamente, in collaborazione con gli alleati Nato inclusi gli Stati Uniti, sostenendo i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui sovranità, integrità territoriale e inviolabilità dei confini».

