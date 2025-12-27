Zelensky in Canada sente i leader europei Tusk | Uniti su Kiev garanzie di sicurezza cruciali per l' accordo Domani da Trump
I leader europei riuniti in videochiamata con Zelensky. Intanto a Kiev nuova inchiesta per corruzione, «coinvolti deputati». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: L’appello di Zelensky ai leader europei: «Decidete o avrete detto solo parole vuote» | Donald Tusk: «Soldi oggi o sangue domani»
Leggi anche: Ucraina, Trump sente europei e Putin: la pace si avvicina. Garanzie per Kiev? L’ipotesi di un intervento armato
Trump domenica riceve Zelensky: “Ma non ha nulla in mano finché non lo approvo io”; Mosca: “Mai così vicini all'accordo, ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo” - Corea del Nord: “Le relazioni con Mosca si rafforzeranno”.
UCRAINA - Zelensky: "Prima di Trump farò tappa in Canada e sentirò i leader europei" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che nel corso del suo viaggio verso la Florida, dove domani incontrerà Donald Trump, farà tappa in Canada dove vedrà il premier canadese Mark Car ... msn.com
Zelensky parlerà con i leader europei durante lo scalo in Canada - (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che si collegherà alcuni alleati europei – e con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen – durant ... askanews.it
Ucraina, Zelensky in Canada, colloquio con il premier Carney. Nuova indagine anticorruzione: deputati nel mirino - Lago per accelerare sulla pace in Ucraina, mentre le bombe russe colpiscono Kiev nella notte: ci sono feriti e danni. ilsole24ore.com
Zelensky in volo verso l'America, vedrà Trump. Stasera videochiamerà dal Canada i leader europei. Nuovo scandalo corruzione a Kiev, coinvolti deputati. Missili e droni sulla capitale, almeno un morto e decine di feriti, centinaia di famiglie al gelo. Tutti gli aggi - facebook.com facebook
#Zelensky parlerà con i leader europei durante lo scalo in #Canada x.com
