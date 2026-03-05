Così il Pd si allinea a Sanchez per fare la guerra a Trump

La sinistra italiana ha deciso di allinearsi con il premier spagnolo, che ha espresso un netto rifiuto agli Stati Uniti, e si sta preparando a confrontarsi con le politiche di Donald Trump. Questa scelta si manifesta attraverso una serie di dichiarazioni pubbliche e un atteggiamento deciso, puntando a portare avanti una posizione comune contro le iniziative dell’amministrazione americana. La situazione si sta sviluppando in un clima di confronto aperto e senza compromessi.

La sinistra italiana si è prontamente messa l'elmetto per fare la guerra a Donald Trump nel nome di Pedro Sanchez, il premier spagnolo che ha osato dire di «no» agli Usa. Diventando a tempo zero il nuovo conducador anti-destre. Sì, perché anche la guerra contro il regime iraniano viene usata per scatenare l'ennesima crociata, non solo contro il presidente Usa, ma soprattutto contro il governo italiano. Si legge anche in questa chiave la telefonata Schlein-Sanchez di ieri pomeriggio. Per dare sostanza a una cosa che non ce l'ha, i vari esponenti della sinistra usano argomentazioni che, nel migliore dei casi, generano perplessità. La campionessa del paradossale è come sempre Elly Schlein, che tra un'intervista a La Stampa e un intervento ad Agorà, regala perle di una certa levatura.